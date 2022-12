Dojava o bombi na UCG

Podgorica, (MINA) – Zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore (UCG) i tehničkih fakulteta evakuisane su zbog dojave o bombi.

Kako prenosi portal RTCG, dojava je stigla na mejl Univerziteta.

“Nešto loše će se desiti zgradi UCG i tehničkih fakulteta. Eksplozivni materijal je već postavljen i eksplodiraće danas. Ovo je posljednje upozorenje”, navodi se u prijetećem mejlu.

Prošle sedmice više osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori evakuisano je zbog dojave o postavljenim bombama.

Višem sudu je 8. decembra takođe stigla dojava o postavljenoj bombi, nakon čega je evakuisana zgrada u kojoj se nalaze Vrhovni i Apelacioni sud.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS