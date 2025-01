Dogovorili formiranje Opeativnog tima za podršku građanima Cetinja

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Vlade i Prijestonice dogovorili su formiranje Operativnog tima za podršku građanima Cetinja koji će pružiti dugoročnu i sveobuhvatnu podršku kako bi društvo moglo da se oporavi od posljedica tragičnog događaja.

Iz Prijestonice su rekli da je na inicijativu gradonačelika Cetinja Nikole Đuraškovića održan sastanak na kojem su razmatrani konkretni programi kontinuirane psihosocijalne podrške za sve kategorije stanovništva, kao i mjere za praćenje mentalnog zdravlja nakon tragedije koja se dogodila 1. januara.

Sastanku su prisustvovali premijer Milojko Spajić, ministri zdravlja i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Vladimir Šimun Damir Gutić, predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Kliničkog centra Crne Gore, Centra za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje, direktori zdravstvenih ustanova sa Cetinja, i predstavnici Udruženja psihologa Crne Gore i Prijestonice.

Učesnici sastanka, kako se navodi, izrazili su zabrinutost za emocionalno stanje svih građana Cetinja, posebno porodica stradalih, djece i mladih.

Kako se dodaje, jedan od ključnih zaključaka bio je da je potrebno pružiti dugoročnu i sveobuhvatnu podršku kako bi društvo moglo da se oporavi od posljedica tragičnog događaja.

„Svi prisutni su naglasili važnost zajedničkog djelovanja svih nivoa vlasti i organizacija civilnog društva i dogovorili formiranje Operativnog tima sastavljenog od predstavnika svih relevantnih institucija”, kaže se u saopštenju.

