Dodijelili devet hiljada EUR za medicinski potpomognutu oplodnju

Podgorica, (MINA) – Prijestonica Cetinje donijela je odluku o raspodjeli devet hiljada EUR za medicinski potpomognutu oplodnju (MPO) za tri bračna, odnosno vanbračna para sa Cetinja.

Iz kabineta gradonačelnika Cetinja Nikole Đuraškovića saopštili su da je taj iznos usmjeren za olakšavanje pristupa neophodnim medicinskim tretmanima, pružajući pomoć parovima koji se suočavaju sa izazovima u ostvarivanju roditeljstva.

Kako su naveli, na javni poziv za raspodjelu novca za MPO, koji je objavljen 8. avgusta ove godine, pristigle su tri blagovremeno podnijete prijave.

Iz kabineta Đuraškovića su rekli da te prijave ispunjavaju uslove javnog poziva i da su ostvarile pravo na dodjelu sredstava u pojedinačnom iznosu od tri hiljade EUR.

„Dodjeljuju se sredstva na ime naknade dijela troškova u vezi sa ostvarivanjem prava na liječenje neplodnosti postupcima MPO za tri bračna, odnosno vanbračna para sa prebivalištem u Prijestonici”, piše u odluci.

Navodi se da se devet hiljada EUR dodjeljuje parovima koji započinju ili su već započeli liječenje neplodnosti primjenom postupka MPO, ili donacijom polnih ćelija i embriona u skladu sa zakonom, a koji su iskoristili sva prava na liječenje neplodnosti postupcima MPO na teret troškova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Đurašković je, kako su rekli iz njegovog kabineta, na osnovu te odluke sa dobitnicima sredstava zaključio pojedinačne ugovore kojima se definišu međusobna prava i obaveze.

„Ovom mjerom, Prijestonica nastavlja sa sprovođenjem aktivnosti koje imaju za cilj podršku porodici, unapređenje demografske slike i pružanje konkretne pomoći građanima”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS