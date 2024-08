Dobrosusjedski odnosi od ključne važnosti za napredak ka EU

Podgorica, (MINA) – Dobrosusjedski odnosi su od ključne važnosti za dalji napredak država regiona ka Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova, Ervina Ibrahimovića se ambasadorom Bosne i Hercegovine (BiH) u Crnoj Gori, Branimirom Jukićem.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) su rekli da je tokom razgovora Ibrahimovića i Jukića konstatovano da Crna Gora i BiH njeguju prijateljske odnose, dodatno ojačane zajedničkim vanjskopolitičkim prioritetima u pogledu regionalne saradnje i evropske integracije.

„Obostrano je ocijenjeno da su stabilnost i sigurnost preduslov daljeg prosperiteta svih zemalja regiona, kao i da su dobrosusjedski odnosi i evropska integracija ključni za dalji ekonomski i infrastrukturni razvoj“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP su naveli da je na sastanku bilo riječi i o važnosti ubrzanja procesa pregovora s EU, imajući u vidu da sve zemlje Zapadnog Balkana dijele evropsku perspektivu.

„Sagovornici su se saglasili da je Crna Gora dobijanjem pozitivnog Izvješataja o ispunjenosti privremenih mjerila pokazala da posvećenost reformama donosi rezultat i da taj, ključni iskorak na evropskom putu, predstavlja podsticaj ostalim zemljama kandidatima“, kaže se u saopštenju.

