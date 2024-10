Đoana: Crna Gora primjer za region po pitanju evropske integracije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, po pitanju evropske integracije, primjer za ostatak regiona, ocijenio je doskorašnji zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirčea Đoana na sastanku sa potpredsjednikom Vlade za vanjske i evropske poslove Filipom Ivanovićem.

Iz Vlade je saopšteno da se Ivanović sa Đoanom sastao danas, u okviru ASPEN GMF Bukurešt foruma.

“Na sastanku je konstatovano da je Crna Gora uspješna priča u procesu evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Đoana je, kako se navodi, pohvalio uspjeh crnogorske Vlade, ocijenivši da Crna Gora predstavlja primjer za ostatak regiona kada su u pitanju evropske integracije.

„Kvalitet rada vaše Vlade je briljantan,“ istakao je Đoana.

Ivanović je naglasio da Crna Gora očekuje zatvaranje četiri pregovaračka poglavlja do kraja godine i da je na dobrom putu da bude spremna za članstvo u Evropskoj uniji (EU) do 2026, s ciljem da postane 28. članica Unije do 2028. godine.

„Želimo da budemo uzor regionu“, poručio je Ivanović, dodajući da sinergija između Vlade i Skupštine, uz podršku dvije trećine poslanika, obezbjeđuje političku stabilnost koja je ključna za dalji napredak.

On je rekao da Crna Gora u potpunosti ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva u NATO-u, uključujući izdvajanje od 2,02 odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu.

To je, kako je dodao Ivanović, potvrda njene posvećenosti Alijansi.

„Ivanović je poželio Đoani uspjeh na predstojećim predsjedničkim izborima u Rumuniji, ističući značaj njegovog iskustva i stručnosti za budućnost zemlje i šireg regiona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sastanak završen razmjenom mišljenja o aktuelnim regionalnim dešavanjima, uključujući sigurnosne izazove na istočnom krilu NATO-a, kao i značaju stabilnosti Zapadnog Balkana za sigurnost Evrope.

Ivanović će, kako su najavili iz Vlade, sjutra učestvovati na panelu „Oblikovanje budućnosti Balkana: Proširenje EU je na vidiku“, na kojem će diskutovati o važnosti regionalne stabilnosti i evropskih integracija.

