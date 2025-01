Do danas prijavljeno 547 kandidata za policijske službenike

Podgorica, (MINA) – Na Javni poziv za zapošljavanje policijskih službenika danas do 15 sati prijavilo se 547 kandidata, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

On je kazao da izuzetno dobar odziv pokazuje da mladi ljudi u Crnoj Gori prepoznaju vrijednost i važnost policijske profesije, razumiju njenu odgovornost i žele biti dio sistema koji svakodnevno brine o bezbjednosti i pravnom poretku zemlje.

“Ovakav odziv je i odraz povjerenja u Ministarstvo unutrasnjih poslova i reforme koje odlučno sprovodimo, kako u smislu odlučnog procesa oslobađanja policije od kompromitovanih kadrova i nedozvoljenih uticaja, tako i u smislu stvaranja boljih uslova za rad policijskih službenika”, naveo je Šaranović u objavi na društvenim mrežama.

On je pozvao sve one koji razmišljaju o toj profesiji da ne propuste priliku, jer je za prijavu ostalo još šest dana.

“Policijski službenik nije samo oslonac društva – on je zaštitnik zakona i neko ko svojim radom gradi povjerenje građana i doprinosi jačanju stabilnosti i sigurnosti Crne Gore”, poručio je Šaranović.

On je kazao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje posvećeno jačanju kapaciteta policije, unapređenju uslova rada i stvaranju snažnog, modernog i efikasnog sistema bezbjednosti.

