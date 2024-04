Direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju Ređina de Dominićis boraviće od srijede u trodnevnoj posjeti Crnoj Gori, tokom koje će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima.

Iz predstavništva UNICEF-a u Crnnoj Gori su kazali da će De Dominićis, koja je i predstavnica UNICEF-a pri Ujedinjenim nacijama (UN) u Ženevi i specijalna koordinatorka za odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi, otvoriti regionalnu konferenciju „Na putu ka izvrsnosti: Udruženi ka djelotvornoj dječjoj zaštiti s modelom Barnahus“.

“Centralna tema konferencije će biti model Barnahus – sistem za multidisciplinarnu podršku djeci žrtvama i svjedocima zlostavljanja i krivičnih djela”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će konferenciji, koju organizuju UNICEF, Savjet Evrope, Evropska unija i Vlada Crne Gore, prisustvovaće zvaničnici vlada iz Evrope i Centralne Azije, predstavnici međunarodnih organizacija, tehnički eksperti i predstavnici civilnog društva.

Iz UNICEF-a je najavljeno da će se De Dominićis, tokom posjete, sastati sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, predstavnicima Vlade i ambasadorkom Evropske unije Oanom Kristinom Popom.

De Dominićis će sa majkama i zdravstvenim radnicima, u porodilištu na Cetinju, razgovarati o zdravstvenoj zaštiti majki i novorođenčadi u Crnoj Gori.

“Svoju posjetu završiće učešćem na događaju posvećenom akcijama u vezi s klimatskom krizom tokom kojeg će potpredsjednik Vlade Dragoslav Šćekić, zajedno s mladim klimatskim aktivistima, potpisati Deklaraciju o djeci, mladima i klimatskim akcijama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da De Dominićis veoma dobro poznaje Crnu Goru zahvaljujući svom ranijem angažmanu u Evropskoj komisiji i Evropskoj agenciji za rekonstrukciju u Crnoj Gori.

Ona je, prije stupanja na funkciju regionalne direktorice, bila šefica predstavništava UNICEF-a u Turskoj, Srbiji i Maroku.

