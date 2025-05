Dio Nikšića u subotu nekoliko sati bez struje

Podgorica, (MINA) – Djelovi Nikšića biće u subotu nekoliko sati bez struje zbog planiranih radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz CEDIS-a su rekli da će u tom gradu u subotu, od devet do 13 sati, bez struje biti ulice Ivana Milutinovića, Novice Cerovića, Marka Miljanova, Vučedolska, Đura Salaja, Lazara Sočice, Njegoševa, Manastirska, Vuka Karadžića, Narodnih Heroja, V Proleterske, Novaka Ramova i Jovana Cvijića.

„U terminu od devet do 13 sati bez struje biće Staro Pazarište, CKB banka, Tržni centar, Trg Šaka Petrovića, Trg Save Kovačevića, Trg Slobode, Elektroprivreda Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Radovi se, kako su naveli iz CEDIS-a, izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

