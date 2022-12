DIK usvojio prigovor Milatovića na postupanje IK Glavnog grada

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) usvojila je prigovor nosioca izborne liste „Pokret Evropa sad – Za Podgoricu“ Jakova Milatovića, kojim se zahtijevalo da se utvrdi da je Izborna komisija (IK) Glavnog grada propustila da u zakonskom roku donese odluku u vezi sa utvrđivanjem konačnih rezultata izbora u Podgorici.

Iz DIK-a su saopštili da na današnjoj sjednici nijesu utvrđivali konačne rezultate izbora u Podgorici, budući da je to zakonska nadležnost IK Glavnog grada, već su donijeli rješenje kojim se prigovor podnesen IK Glavnog grada 29. novembra po Zakonu smatra usvojenim.

U saopštenju se navodi da je DIK, nakon što je izvršio uvid u dokumentaciju, zaključio da je prigovor kojim se traži utvrđivanje konačnih rezultata izbora održanih 23. oktobra podnesen Izbornoj komisiji Glavnog grada 29. novembra.

„DIK je donio Rješenje kojim je utvrdio je da se zbog propusta IK Glavnog grada da održi sjednicu i odluči u zakonskom roku od 24 sata, prigovor Milatovića br. 5987/22 podnesen IK Glavnog grada, saglasno članu 109 stav 3, smatra usvojenim“, kaže se u saopštenju.

