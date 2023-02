DIK potvrdio kandidaturu Mandića

Podgorica, (MINA) – Državna izborna komisija (DIK) potvrdila je kandidaturu jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića za predsjednika Crne Gore.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša na sjednici Komisije kazao je da je provjerom utvrđeno da ima dovoljno validnih potpisa da bi kandidatura bila validna.

Kandidatura Mandića potvrđena je jednoglasno, prenosi Portal RTCG.

DIK na prethodnoj sjednici nije potvrdio njegovu kandidaturu zbog nepotpune dokumentacije.

Tada je traženo da se ona vrati na doradu.

