DIK: Milatoviću 58,88 odsto glasova, Đukanoviću 41,12 odsto

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik i jedan od lidera Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović je, u drugom krugu predsjedničkih izbora, osvojio 58,88 odsto, odnosno 221.592 glasa, pokazuju privremeni rezultati Državne izborne komisije (DIK).

Rezultati, koje je DIK utvrdio na večerašnjoj sjednici u Podgorici, pokazuju da je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović osvojio 41,12 odsto, odnosno 154.769 glasova, prenosi portal Vijesti.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da je na izborima glasao 380.281 birač, kao i da je važeći bio 376.361 glasački listić.

U birački spisak Crne Gore upisana su 542.154 građana.

