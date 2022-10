DF-u u Zeti 16 mandata

Podgorica, (MINA) – Lista Demokratskog fronta Za budućnost Zete osvojila je 16 mandata na lokalnim izborima u Zeti, pokazuju podaci Opštinske izborne komisije (OIK).

Kako se navodi u izvještaju OIK Zeta, lista Demokratske partije socijalista je osvojila osam mandata, dok je Demokratska Crna Gora u toj opštini osvojila sedam mandata.

Socijalistička narodna partija osvojila je jedan mandat.

Na izborima u Zeti pravo glasa imala su 12.524 birača, a ukupno je glasalo njih 9.302.

