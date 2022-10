DF: DPS i partneri u Danilovgradu izgubili vlast

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) na lokalnim izborima u Danilovgradu osvojila je deset mandata, Pokret Evropa sad osam mandata, a Demokratski front (DF) pet, pokazuju podaci DF-a.

Prema podacima DF-a, Građanski pokreta URA osvojio je dva mandata, a Socijaldemokratska partija, Socijalistička narodna partija, Preokret i Prava Crna Gora osvojili su po jedan mandat.

Nosilac liste Za budućnost Danilovgrada, Velimir Doković, kazao da je su pobjednik izbora svakako slobodni građani Danilovgrada, zato što je poslije 30 godina kontinuirane vlasti DPS poslat u političku prošlost.

“Prepolovljen je broj mandata koji je do sada imala u Skupštini opštine Danilovgrad”, rekao je Doković, prenose Vijesti.

