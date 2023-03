Demokratska partija Roma podržala Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija Roma (DPR) na predsjedničkim izborima podržaće kandidata Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića.

Kako su kazali iz DPR, ta odluka donijeta je na sjednici Glavnog odbora partije.

Oni su podsjetili da DPR, čiji je predsjednik Mensur Šaljaj, postoji od 2019. godine i učestvovala je na lokalnim izborima u Podgorici u koaliciji “Svi za naš Grad” koju je predvodio Ivan Vuković.

“Moramo istaći da se DPR zalaže za građansku, sekularnu i evropsku Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Iz DPR su kazali da smatraju da je Đukanović jedini kanditat koji može održati stabilnost, multietnički sklad u cilju očuvanja građanske vrijednosti i slobodne i evropske Crne Gore.

