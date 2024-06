Demokrate: NSD i PzP da se izjasne o rotaciji na mjestu predsjednika Opštine Berane

Podgorica, (MINA) – Beranski odbor Demokrata pozvao je Novu srpsku demokratiju (NSD) i Pokret za promjene (PzP) u tom gradu da javno saopšte da li važi dogovor o rotaciji na mjestu predsjednika Opštine Berane. U saopštenju Demokrata se podsjeća da već duže od mjesec dana traje očigledna politička kriza u Beranama. “Kojoj uzroke čine odluke pojedinih odbornika koalicije „Za budućnost Berana“, i to, po kazivanju vaših predstavnika, odbornika NSD i PzP”, kaže se u saopštenju. Demokrate su istakle da činjenica da šest godina u Beranama vrše zajedno lokalnu vlast ukazuje da su uvijek iskazivali poštovanje prema kolegama sa kojima su dijelili javni prostor. “S obzirom na sjednicu lokalnog parlamenta koja je zakazana za utorak 25. jun, i s obzirom na činjenicu da nemamo javno saopšten stav po pitanju poštovanja dogovora o rotaciji na mjestu predsjednika Opštine Berane, smatramo da smo, kao odgovorni ljudi, dužni Berancima, ali i javnosti Crne Gore, da stavove svi, neskriveno, saopštavamo”, navodi se u saopštenju Demokrata. Oni su pozvali NSD i PzP da se javno, kao ozbiljne političke partije, odrede. “Važe li dogovori koje smo postigli, o njima obavijestili javnost prije dvije godine i za koje smo, jedni drugima, pružili ruku ili ne važe”, upitali su iz beranskog Odbora Demokrata.

