Delegacije UK, SAD i Crne Gore obilježile Dan sjećanja

Podgorica, (MINA) – Evropski i američki saveznici nikada neće ustuknuti u odbrani zajedničkog cilja, a to je Evropa koja je jedinstvena, slobodna i u kojoj vlada mir, poručio je otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori, Kris Karber.

Iz Britanske ambasade u Crnoj Gori naveli su da je danas u Podgorici, povodom 11. novembra, obilježen Dan sjećanja.

Kako su kazali, delegacije Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore i SAD-a položile su vijence na spomenik koji je u Tološima podignut 2009. godine u ime stradalih avionskih posada Saveznika koje su dale život za slobodu u periodu od 1939. do 1945. godine.

„Priznanja žrtvovanja veterana naših zemalja podsjećaju nas na to da Crna Gora, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD snažno dijele vrijednosti slobode i nezavisnosti“, rekao je Karber.

On je poručio da, zarad sjećanja na njih i budućnosti, evropski i američki saveznici nikada neće ustuknuti u odbrani zajedničkog cilja.

„A to je Evropa koja je jedinstvena, slobodna i u kojoj vlada mir“, istakao je Karber.

Britanska ambasadorka u Podgorici Karen Madoks rekla je da skup 11. novembra ima za cilj „da se sjetimo, kao što to svake godine radimo u Ujedinjenom Kraljevstvu, onih koji su dali svoje živote boreći se za mir i slobodu“.

Ona je podsjetila da je spomenik posvećen američkim i britanskim vazduhoplovnim snagama koji su poginuli s ciljem mira i slobode tokom Drugog svjetskog rata.

„Na današnji dan, takođe se sjećamo našeg naroda i saveznika koji nastavljaju da se bore za mir i slobodu i danas, uključujući prijatelje iz Ukrajine. Sjećamo se kako bi buduće generacije zapamtile i razumjele zbog čega je važno boriti se za mir“, dodala je Medoks.

Rukovodilac radom Ministarstva odbrane, Filip Adžić, istakao je da mu je čast biti na tom mjestu u danu posvećenom razmišljanju i sjećanju na žrtve koje su za slobodu podnijeli saveznički piloti.

On je kazao da je važno sa pijetetom se sjećati i stotina hiljada civila koji su nevini dali živote, kao i vojnika koji su se herojski borili u bitkama za odbranu i slobodu svojih domovina u I svjetskom ratu od 1914. do 1918.

„Crna Gora, kao saveznička zemlja, uvijek je bila posvećena odbrani slobode koju uživamo danas“, poručio je Adžić.

Kako je naglasio, imajući u vidu globalno bezbjednosno okruženje, više nego ikad je neophodno učiti na lekcijama iz istorije i zajednički raditi na očuvanju svjetskog mira i stabilnosti.

„Na Dan sjećanja, naše misli posvećene su ogromnoj cijeni rata i danku koji uzima, ne samo onima koji su pali za slobodu, već i onima koji su joj služili”, kazao je Adžić.

Delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva predvodili su Medoks, vojni ataše Timoti Vajt Bojkot i zamjenik vojnog atašea Imran Ahsan.

Na čelu delegacije Crne Gore bili su Adžić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Krsto Perović i zamjenik načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore Željko Radulović, dok je na čelu delegacije SAD-a bio Karber uz vojnog atašea Alan Griskeviča.

