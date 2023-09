Delegacije Crne Gore i Hrvatske položile vijenac u Morinju

Podgorica, (MINA) – Delegacije Crne Gore i Hrvatske, predvođene državnim sekretarom Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Robertom Markićem i ministrom vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, položile su danas vijence u Morinju.

Tim činom je, na 32. godišnjicu uspostavljanja nekadašnjeg logora u Morinju, odata počast stradalim hrvatskim vojnicima i civilima.

Kako je saopšteno iz MVP, Markić je podsjetio da su šefovi diplomatija Crne Gore i Hrvatske prvi put 2021. godine zajednički položili vijenac u Morinju.

“To je bio važan korak i pokazatelj spremnosti Crne Gore za suočavanje sa prošlošću, onom na koju nijesmo ponosni, ali koju ne možemo i ne smijemo negirati”, rekao je Markić .

On je ukazao na važnost postojanja obilježja u Morinju, kao i na svim mjestima stradanja i počinjenih ratnih zločina.

„Važno je da se sjećamo, da pamtimo, jer je to jedini način da se ne zaborave ratna stradanja. Važno je i da razvijamo kulturu sjećanja, odajući počast žrtvama, gradeći tako budućnost u kojoj se iste greške neće ponoviti“, ocijenio je Markić.

On je rekao da status spomen-ploče, koja je postavljena prošle godine u Morinju, nije razriješen jer je ona postavljena bez zakonom propisanih saglasnosti nadležnih organa.

Markić je podsjetio da je regionalna saradnja stub crnogorske vanjske politike.

Prema njegovim riječima Crna Gora je, kao članica NATO-a i država koja je na putu da postane prva sljedeća članica EU, u obavezi da ukaže na put koji je bio pogrešan.

„Govoreći o prošlosti na koju nijesmo ponosni, pokazujemo da želimo da gradimo najbolje odnose sa susjedima, jer jedino kroz mir sa susjedima možemo imati mir u kući”, rekao je Markić.

To su, kako je kazao, dodatno potvrdili današnjim polaganjem vijenca.

“Mislim da je to najvažnija poruka, koju smo prvi put poslali 2021. godine i koju šaljemo i danas. Sjećamo se prošlosti, jačajući, na taj način, temelje za bolju i sigurniju budućnost generacija koje dolaze“, zaključio je Markić.

