Delegacija NATO odbrambenog koledža u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Delegacija NATO odbrambenog koledža (NDC) iz Rima boraviće naredna dva dana u Crnoj Gori, najavili su iz Ministarstva odbrane.

Delegaciju će predvoditi komandant NATO odbrambenog koledža Olivije Ritiman.

“Posjeta se realizuje u okviru studijskog putovanja za polaznike Kursa za visoke oficire iz 30 savezničkih i partnerskih država, a sa ciljem upoznavanja sa ključnim odbrambenim i bezbjednosnim pitanjima Crne Gore”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da NATO odbrambeni koledž na nivou Alijanse ima važnu ulogu u obrazovanju i istraživačkom radu u oblasti transatlantskih bezbjednosnih pitanja.

NDC je međunarodni vojni koledž za države NATO-a.

Misija NDC-a je da doprinese efikasnosti i koheziji Saveza prvenstveno kroz obrazovanje na visokom nivou, o transatlantskim bezbjednosnim pitanjima.

Ciljevi te ustanove su da razvije kritičko, kreativno i strateško razmišljanje o ključnim pitanjima sa kojima se Alijansa suočava.

