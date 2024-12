Delegacija ESLJP u martu u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Delegacija Odjeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) Savjeta Evrope (SE) boraviće u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 25. i 26. marta, saopšteno je iz Kancelarije zastupnika Crne Gore pred sudom u Strazburu.

Kako je najavljeno, delegacija će se sastati sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova Bojanom Božovićem i Danilom Šaranovićem, predsjednicama Ustavnog i Vrhovnog suda, Snežanom Armenko i Valentinom Pavličić.

Članovi delegacije razgovaraće i sa vrhovnim državnim tužiocem Milarodom Markovićem i predsjednicom Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Ljiljanom Lakić.

„Tom prilikom će se razgovarati o preduzimanju konkretnih individualnih i generalnih mjera u cilju unaprjeđenja izvršenja presuda ESLJP donijetih u odnosu na Crnu Goru, a koji postupci izvršenja traju više godina ili su pod pojačanim nadzorom Komiteta ministara SE“, navodi se u saopštenju.

To će biti prva zvanična posjeta Odjeljenja za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Crnoj Gori i njenim institucijama.

Posjeta je organizovana u saradnji sa Kancelarijom zastupnika Crne Gore pred ESLJP.

