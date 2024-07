Delegacija BS prisustvovaće obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović i poslanik te partije Damir Gutić prisustvovaće sjutra, u Memorijalnom centru u Potočarima, obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici.

Iz BS-a je saopšteno da će sjutra biti izvršen ukop i klanjana kolektivna dženaza za 14 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine.

„Obilježavanju 29. godišnjice genocida u Potočarima prisustvovaće i predstavnici Foruma mladih BS-a“, navodi se u saopštenju.

