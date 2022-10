PSSE: Dati novi poticaj proširenju na Zapadni Balkan

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE) usvojila je danas rezoluciju o podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana kojom se poziva da se procesu proširenja Evropske unije (EU) da novi podsticaj, a od regiona traži da se pozabavi ključnim izazovima sa kojima se suočava.

U dokumentu se navodi da čvrsto vjeruju da je pomoć Crnoj Gori i ostalim državama Zapadnog Balkana da ispune težnje za bližim evropskim integracijama značajna ne samo za te zemlje, nego i za Evropu, i da će biti od koristi evropskim građanima.

“Imperativ da Zapadni Balkan ostane u fokusu, iako se u međuvremenu pojavila potreba za podrškom evropskim aspiracijama drugih zemlja poput Ukrajine, Gruzije i Moldavije”, ističe se u rezoluciji.

Podsjeća se da je od samita u Solunu 2003. posvećenost proširenju više puta potvrđena od strane lidera EU i Zapadnog Balkana ali da je protok vremena umanjio politički zamah i entuzijazam javnosti.

Parlamentarci su ukazali da je sve više ljudi u regionu, posebno mladih, pesimistično oko izgleda za pristupanje EU.

“Evropska vizija gubi sjaj. Umjesto toga, ponovo se pojavio etnonacionalizam, što je veoma zabrinjavajući razvoj u regionu u kome je spektar nasilja još veliki”, navodi se u rezoluciji.

PSSE je pozvala vlasti Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova da se bez odlaganja pozabave otvorenim izazovima.

“Posebno da poboljšaju političku kulturu, ojačaju efikasnost i nezavisnost pravosuđa, poboljšaju funkcioniranje javne uprave, pojačaju borbu protiv korupcije, suzdrže od zapaljivog govora, posebno na etničkoj osnovi, štite prava nacionalnih manjina i slobodu medija i promovišu pomirenje”, navodi se u dokumentu.

Dodaje se da su neophodni i veći napori sa ciljem jačanja pomirenja, kao i angažmana civilnog društva.

Skupština je, kako se navodi, uvjerena da Savjet Evrope treba da udvostruči napore da pomogne Zapadnom Balkanu da načini opipljiv i mjerljiv napredak u ispunjavanju kriterijuma za proširenje EU.

Parlamentarna skupština smatra da Savjet Evrope, kao politička organizacija, treba da ima veću ulogu u promociji efikasne i inkluzivne regionalne saradnje, normalizaciji odnosa i rješavanju bilateralnih razlika i sporova.

PS je pozvala članice Savjeta Evrope da podrže Zapadni Balkan na putu evropskih integracija i promovišu napore usmjerene na pomirenje i dobrosusjedske odnose u regionu.

