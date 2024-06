Danas sjednica Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za danas sjednicu parlamenta i najavio da će dnevni red predložiti na sjednici.

Prema ranijem dogovoru sa Kolegijuma predsjednika Skupštine, poslanici bi danas trebalo da počnu raspravu o predlozima zakona potrebnih za dobijanje Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja iz oblasti vladavine prava (IBAR).

Kako je ranije saopšteno iz Skupštine, na sjednici Kolegijuma predsjednika parlamenta postignut je konsenzus svih šefova poslaničkih klubova o zakazivanju sjednice.

“Svi poslanički klubovi izrazili su spremnost da ulože dodatne napore kako bi se o svim predlozima zakona Skupština izjasnila najkasnije do kraja sedmice”, rekli su iz Skupštine.

Vlada je prošle sedmice utvrdila set zakona koji su značajni za ispunjenje privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i dobijanje pozitivnog IBAR-a.

Međuvladina konferencija Crne Gore i Evropske unije na kojoj bi Crna Gora mogla dobiti pozitivan IBAR, trebalo bi da bude održana sredinom junu.

