Danas prva sjednica budvanskog parlamenta

Podgorica, (MINA) – Prva sjednica budvanskog parlamenta biće održana danas sa početkom u 12 sati, saopšteno je iz Službe Skupštine opštine (SO) Budva.

Na dnevnom redu su dvije tačke – potvrđivanje mandata odbornicima i izbor predsjednika SO Budva.

Saziv za sjednicu utvrđen je na sjednici Vlade održanoj 28. decembra, u skladu sa članom 39 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, prenosi portal RTV Budva.

Prva sjednica budvanskog parlamenta biće održana u velikoj sali Opštine Budva.

Konačni rezultati izbora za odbornike u SO Budva, održanih 17. novembra, objavljeni su 13. decembra.

Imajući u vidu da predsjednik SO Budva prethodnog saziva nije izabran, prva sjednica novoizabranog budvanskog parlamenta nije sazvana u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, odnosno do 28. decembra.

Odredbom člana 39 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da ako se sjednica ne sazove u roku od 15 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, odnosno ne održi u roku od 15 dana od dana sazivanja, sjednicu saziva Vlada, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka propisanog roka za sazivanje, odnosno održavanje sjednice.

