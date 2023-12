Danas odlučuju o mjeri obustave rada zaposlenih u Glavnom gradu

Podgorica, (MINA) – Izvršni odbor Sindikalne organizacije Glavnog grada danas će donijeti odluku o mjeri obustave rada zaposlenih, zbog najavljene sjednice lokalnog parlamenta na kojoj će se raspravljati o smanjenju plata lokalnim službenicima i namještenicima, saznaje Agencija MINA.

Sjednica Skupštine Glavnog grada zakazana je za 26. decembar.

Iz Sindikalne organizacije Glavnog grada ranije su kazali da će, uprkos tome što sindikalna potrošačka korpa za četvrti kvartal ove godine iznosi 1,85 hiljada EUR, odbornici lokalnog parlamenta razmatrati smanjenje zarada od pet do 15 odsto, nasuprot obećanjima o boljem statusu i povećanju zarada zaposlenima.

Eventualno smanjenje plata za Sindikat je nedopustivo budući da su, kako su naveli, cijene hrane u Crnoj Gori od septembra 2021. do istog mjeseca ove godine, prema zvaničnim podacima Monstata, povećane za 36 odsto, dok je za isti period ukupna inflacija prekoračila 25 odsto.

„Rastućoj inflaciji i procijenjenoj potršačkoj korpi od gotovo dvije hiljade EUR ne mogu doskočiti ni trenutne zarade lokalnih službenika i namještenika, a kamoli smanjenje, čemu treba dodati izvjesno povećanje cijena vode, usluga Čistoće i Tržnica i pijaca“, rekli su ranije iz Sindikata.

