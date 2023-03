Danas lokalni izbori u Tuzima

Podgorica, (MINA) – U Tuzima se danas održavaju lokalni izbori na kojima učestvuju četiri koalicije i tri političke partije.

To su drugi lokalni izbori, nakon što su Tuzi postale samostalna opština 2018. godine.

Na današnjim izborima samostalno nastupaju Demokrate, Socijalistička narodna partija i Stranka pravde i pomirenja.

Na izborime učestvuju i Albanska koalicija Zajedno (Demokratska partija – Forca), Albanski forum (Albanska alternativa – Demokratski savez Albanaca – Nacionalna unija Albanaca), Pravim putem (Demokratska partija socijalista – Demokratska unija Albanaca – Bošnjačka stranka – Socijaldemokrate) i Svim srcem za Tuzi (Socijaldemokratska partija – Pokret za Tuzi).

Pravo glasa ima 12.387 građana koji mogu glasati na 30 biračkih mjesta.

Biračka mjesta su otvorena u sedam, a biće zatvorena u 20 sati.

