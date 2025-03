Čvorović nosilac liste na izborima u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštinskog odbora Stranke evropskog progresa (SEP) u Nikšiću Nikola Čvorović biće nosilac liste te partije na predstojećim lokalnim izborima.

Kako je saopšteno iz SEP-a, ta stranka je formirala Opštinski odbor u Nikšiću i za predsjednika izabrala Čvorovića.

U saopštenju se navodi da su na prvoj sjednici Opštinskog odbora izabrani kandidati SEP-a za odbornike u Skupštini opštine Nikšić na izborima zakazanim za 13. april.

Čvorović je kazao da SEP na izborima ima dva cilja.

„Prvi je da zadobijemo potrebno povjerenje građana Nikšića i uđemo u lokalni parlament, a drugi je da doprinesemo promjeni vlasti, i Nikšiću vratimo nadu”, rekao je Čvorović.

On je istakao da je Nikšić nekada bio snažni industrijski grad u kojem je radilo 20 hiljada ljudi, dok danas iz tog grada ljudi odlaze tražeći bolji život negdje drugo.

“E to ćemo da promijenimo. Nikšić ponovo mora biti grad u kojem se živi i gradi budućnost, a ne grad iz kojeg se bježi trbuhom za kruhom“, poručio je Čvorović.

Govoreći o kampanji SEP-a, Čvorović je kazao da će ona biti čista i fer.

„Ali nemojte misliti da ćemo ćutati. Svaku dobru stvar ćemo podržati, ali ćemo za svaku lošu ponuditi konkretno rješenje“, naglasio je Čvorović.

Nikšić je, nakon Podgorice, Bijelog Polja, Pljevalja, Rožaja i Plava, šesti grad u kojem je Stranka evropskog progresa i formalno aktivna.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS