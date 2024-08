Ćupić novi predsjednik Savjeta ASK-a

Podgorica, (MINA) – Pavle Ćupić iz Građanske alijanse izabran je danas za novog predsjednika Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), a za njegovog zamjenika izabran je Mladen Tomović.

Kako je saopšteno iz ASK-a, Ćupić i Tomović su na konstitutivnoj sjednici Savjeta izabrani jednoglasno i te funkcije će obavljati narednih 12 mjeseci.

Na drugoj sjednici, održanoj nakon konstitutivne, Savjet je direktorici ASK-a Jeleni Perović uputio zahtjev da, u roku od sedam dana, tom tijelu dostavi predlog Statuta Agencije, odluku o koeficijentima i zvanjima zaposlenih i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Savjet je od Perović zatražio da mu dostavi i predlog pravila za izradu i sprovođenje plana integriteta, Etički kodeks zaposlenih i druga akta Agencije donijeta na osnovu Zakona o sprječavanju korupcije.

Agencija je bez Savjeta bila od avgusta prošle godine.

Skupština Crne Gore je u srijedu za članove tog tijela izabrala Ćupića, Tomovića, Aleksandru Vukašinović, Draganu Šuković i Slavicu Mirković.

