Ćulafić: Očuvanje mora osiguraće zdravo okruženje za buduće generacije

Podgorica, (MINA) – Očuvanje mora nije samo ekološki zadatak, već moralna obaveza koja će osigurati zdravo i čisto okruženje za buduće generacije, poručio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Damjan Ćulafić.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, sa saradnicima obišao marinu u Portonovom i Lazure hotel&marinu kako bi se uvjerio u stanje očuvanosti prirode i zaštite životne sredine.

Ćulafić je rekao da luke i marine nautičkog turizma predstavljaju područja sa povišenim rizikom za životnu sredinu.

Zbog toga je, kako je kazao, od izuzetne važnosti da se uspostave i striktno poštuju ekološki standardi.

“Upotreba naprednih materijala i tehnologija nudi mogućnost efikasnijih modela ekološke zaštite, što je ključni korak ka očuvanju naših mora i obale”, dodao je Ćulafić.

On je upozorio na opasnosti koje predstavljaju balastne vode, mogućnost pomorskih havarija, kao i zagađenje naftnim derivatima i otpadnim vodama sa brodova.

“More, koje je sastavni dio naše životne sredine, moramo štititi, jer je to indikator patriotskog osjećaja koji imamo. Investicije u očuvanje mora donose dugoročne benefite ne samo turistima već i lokalnom stanovništvu, osiguravajući zdravo i čisto okruženje za buduće generacije”, rekao je Ćulafić.

Ćulafić je naglasio da, iako se procjenjuje da 80 odsto zagađenja mora dolazi sa kopna, preostalih 20 odsto zagađenja mora ne smije se zanemariti.

On je poručio da nedozvoljene hemijske supstance, teški metali, deterdženti, mineralna ulja i visoke koncentracije bakterija ne smiju biti prisutni ni u jednoj marini, plaži ili zalivu Boke.

“Prirodne resurse treba kontrolisano koristiti, jer je naša obaveza i da ih očuvamo. Dakle, održivost je mjera koja nam treba”, kazao je Ćulafić.

On je ocijenio i da intenzivni razvoj turizma, a posebno nautičkog turizma, donosi značajne ekonomske benefite, ali i ekološke izazove koje je potrebno adresirati.

Ćulafić je zahvalio zaposlenima u marini na njihovom doprinosu u očuvanju životne sredine i istakao važnost saradnje između državnih organa i privatnog sektora u cilju postizanja održivog razvoja nautičkog turizma.

