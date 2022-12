Podgorica, (MINA) – Ukupna politička klasa u Crnoj Gori diskreditovana je na međunarodnom i unutrašnjem planu, i ne budi nikakvu nadu u oporavak države i ozdravljenje društva, smatraju u Građanskoj inicijativi (GI) 21. maj.

Predsjednik Savjeta i programski koordinator GI 21. maj, Miodrag Živković i Rade Bojović, kazali su da državu u Evropsku uniju (EU) ne može voditi odbačeni koalicioni režim Demokratske partije socijalista (DPS).

“Niti će je moći voditi umreženi beogradski poslušnici i putinofili, lakeji Srpske pravoslavne crkve (SPC) i poslužitelji iz takozvanih građanskih stranaka”, navodi se u saopštenju Živkovića i Bojovića.

Oni su poručili da je Crnoj Gori neophodna transformisana politička klasa i proevropska društvena elita.

Crnoj Gori su, kako su rekli, potrebni iskusni, kredibilni i pošteni lideri, koji će jednako biti posvećeni zaštiti državnih interesa, kao i korjenitim i sveobuhvatnim društvenim reformama.

“Treba nam pravedna, pravna i građanska država posvećena brzom učlanjenju u EU, ekonomskom i kulturnom razvoju i progresivna politika koja će, uz podršku ubjedljive većine građana, odbaciti subverziju države, populističku partitokratiju i uvezeni kleronacionalizam”, kaže se u saopštenju.

Živković i Bojović ocijenili su da je Crna Gora već dvije godine u stanju ustavnog i institucionalnog rasula, političkog haosa, ekonomskog propadanja i osnažene devastacije kulture, medija i prosvjete.

“Oligarhijska, pohlepna i uskopartijska postreferendumska politika DPS-a i njegovih pratilaca dovela je na vlast velikosrpske kolaborante, tragikomične populiste i štetočinske neznalice”, navodi se u saopštenju.

Prema riječima Živkovića i Bojovića, dugogodišnja gnjila suverenistička politika uzrok je formiranja sadašnje rušilačke parlamentarne većine.

Oni su kazali da su smještanjem državne ideje u privatne džepove i njenim monopolističkim tretiranjem od strane DPS-a širom otvorena vrata dolasku na vlast istih ili znatno gorih javnih politika.

“Zato smo danas suočeni sa nastavkom najgorih praksi Đukanovićevih vlasti, ali i marionetskom predajom države Vučićevoj putinofilskoj Srbiji, kao i poništavanju proevropske politike”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, istovremeno, trodecenijski oportunizam i trgovina DPS-ovih lidera sa SPC, koja je oruđe u rukama velikosrpske i moskovske politike, doveli do uzurpacije crnogorskog duhovnog nasljeđa, stalnog ataka na crnogorski kulturni i nacionalni identitet i ponižavajuće klerikalizacije društva.

“Time je višedecenijski konvertitski režim, zasnovan na ličnim i stranačkim interesima, zakonomjerno doživio slom i istovremeno gurnuo državu u ruke anticrnogorske i antievropske politike”, smatraju Živković i Bojović.

Oni su ocijenili da u posljednje dvije godine suverenističke stranke ništa nijesu učinile u pogledu suočavanja sa uzrocima i razlozima sopstvenog poraza.

Kako su naveli, osim kuknjave o “izgubljenoj državi”, sva politika suverenističkih partija svela se na pokušaje da kapitalizuju i prisvoje iskreni patriotski i građanski otpor aktuelnoj vlasti.

“Pritom, stalno se pozivajući na “jedinstvo suverenista” ne bi li tako i dalje zadržali kompromitovanu dominaciju unutar takozvane državotvorne politike i time primarno sačuvali svoje položaje i interese”, kaže se u saopštenju Živkovića i Bojovića.

Prema njihovim riječima, danas “kada je Crna Gora zahvaljujući Demokratskom frontu i njegovoj posluzi iz Demokrata i URA-e, na korak od sukoba sa EU i Sjedinjenim Američkim Državama, posljednje što je potrebno je i bilo kakva nova “prodaja magle” od DPS-a, njegovih saveznika i njima lojalnih aktivista”.

“Naime, koliko je već sada izvjesno da će Vučićeve političke falange, kao i ostaci URA-e i Demokrata, na sreću udariti u zid, toliko je i jasno da nema povratka na vlast dekadentnih suverenističkih stranaka i njihovih lidera”, kaže se u saopštenju.

