Crnogorski lideri da se odupru odlukama koje podrivaju demokratske institucije

Podgorica, (MINA) – Politički lideri u Crnoj Gori treba da štite demokratske institucije države i odupru se bilo kojim odlukama kojima se podriva njihova funkcionalnost i legitimnost, poručili su iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici.

Iz Ambasade su kazali da su SAD zabrinute zbog još jednog neuspjelog pokušaja da se u Crnoj Gori izaberu sudije Ustavnog suda i zbog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku.

“SAD su duboko zabrinute zbog daljeg neuspjeha Crne Gore da formira u potpunosti funkcionalni Ustavni sud i, u odsustvu te ključne institucije, usvajanja sporne mjere da ograniči ovlašćenja predsjednika, čime se ignoriše jasan savjet Venecijanske komisije (VK)”, navodi se u odgovoru Ambasade na zahtjev Glasa Amerike za komentar situacije u Crnoj Gori.

Skupština Crne Gore nije uspjela ni u drugom pokušaju, na sjednici u ponedjeljak, da izabere četvoro sudija Ustavnog suda.

Sud je u blokadi od septembra ove godine jer od ukupno sedam, trenutno ima samo troje sudija i nema kvoruma za odlučivanje o ključnim pitanjima u državi.

Glasovima parlamentarne većine usvojene su izmjene Zakona o predsjedniku, suprotno nedavnim preporukama VK, koje predviđaju prenos dijela nadležnosti za izbor mandatara za sastav vlade sa predsjednika na Skupštinu.

“Odgovornost je crnogorskih političkih lidera da štite demokratske institucije zemlje i odupru se bilo kojim odlukama kojima se podriva njihova funkcionalnost i legitimnost “, naveli su iz Ambasade.

Oni su pozvali lidere da preduzmu konkretne akcije da brzo obnove demokratske institucije.

“Ako se u tome ne uspije, to će nastaviti da dovodi do eskalacije političkih i socijalnih nemira, dodatno će unazaditi Crnu Goru na putu pristupanja Evropskoj uniji, oslabiti njene odnose sa saveznicima i destabilizovati ekonomiju”, upozorili su iz američke Ambasade.

Iz Ambasade SAD-a su pozvali sve crnogorske lidere da na prvo mjesto stave interese građana i osiguraju da Crna Gora napreduje na evroatlantskom putu.

