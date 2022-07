Crnogorski juniori na prvenstvima Evrope

Podgorica, (MINA) – Najbolji crnogorski juniori igraće od sjutra do 24. jula na prvenstvima Evrope u Mostu i Klostersu, saopšteno je iz Teniskog saveza (TSCG).

Kako su naveli, u konkurenciji do 14 godina, Iva Lakić i Skender Katana igraće u Mostu, u Češkoj.

Oni će nastupiti u pratnji trenera Ljubomira Čelebića.

Najbolja crnogorska juniorka do 18 godina Divna Ratković igraće u Klostersu, u Švajcarskoj.

“Protivnici našim teniserima u prvom kolu biće poznati večeras nakon žrijeba”, navodi se u saopštenju.

