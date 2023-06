Crnogorski atletičari 12. nakon prvog dana

Skoplje, (MINA) – Atletska reprezentacija Crne Gore zauzima 12. mjesto nakon prvog takmičarskog dana ekipnog prvenstva Evrope – treća grupa u Silesiju.

Crnogorski atletičari prvi takmičarski dan, nakon 12 od ukupno 37 disciplina, završili su sa 65 bodova.

Najznačajniji doprinos dala je Kristina Rakočević u bacanju diska, osvajanjem trećeg mjesta hicem od 51,87 metara.

Na korak od pobjedničkog postolja bila je Vesna Kljajević, koja je sa rezultatom 14,24 metra bila četvrta u bacanju kugle.

“Zadovoljna sam rezultatom, nije lični rekord, ali je blizu mog najboljeg rezultata koji iznosi 14,71 metar. Sa tim rezultatom ispunila sam normu za juniorsko prvenstvo svijeta (14,50). Drago mi je što sam od mogućih 15 svojoj reprezentaciji donijela 12 bodova”, rekla je Kljajević agenciji MINA.

Kao devetoplasirani nastup su završili Ognjen Marsenić u trci na 100 metara (11,09) i Ana Bošković u bacanju kladiva (43,67), dok je Slađana Pejović u trci na 5.000 metara bila deseta (18:57,51).

Na 11. mjestu trke su završili Anabela Mujovi na 400 metara (58,86) i Miljan Kukuličić na 3.000 stipl (10:55,53).

U troskoku Matija Vojvodić je bio 13. sa rezultatom 12,67 metara, a isto mjesto zauzeo je i Nemanja Đurišić na 800 metara (2:04,60).

U trci na 400 Dragan Pešić je imao 14. vrijeme (51,98), a isti plasman ostvarila je Anđela Drobnjak na 100 metara (12,81).

Bez plasmana u skoku s motkom ostao je Miloš Popović, nakon što je tri puta rušio ljestvicu na tri metra i 70 centimetara.

Čelnu poziciju nakon prvog takmičarskog dana zuzima Austrija sa 159, ispred Irske sa 156 i Izraela 131 bodom.

Sjutra, drugog takmičarskog dana, od crnogorskih sportista nastupiće Darko Pešić (110 prepone), Dragan Pešić (400 prepone), Nemanja Đurišić (1500), Danijel Furtula (disk i kladivo), Matija Vojvodić (skok u dalj), Maša Bubanja (100 prepone), Mia Milašinović (400 prepone), Slađana Pejović (800) i Ljiljana Matović (troskok).

