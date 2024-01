Crnogorska državljanka teže povrijeđena u udesu kod Ohrida

Podgorica, (MINA) – Državljanka Crne Gore O.I. (70) teže je povrijeđena u sudaru tri automobila kod Ohrida, saopštilo je Ministarstvo unutražnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u ponedeljak na regionalnom putu Ohrid-Sveti Naum, učestvali su automobili sa srpskim, crnogorskim i makedonskim tablicama.

Iz Ministarstva su precizirali da je došlo do saobraćajne nesreće između “golfa” crnogorskih registarskih oznaka, koji je vozio V.I. (77), “mercedesa” sa srpskim nacionalnim oznakama kojim je upravljao S.M. (27) iz Srbije i “forda” sa ohridskim tablicama, kojim je upravljao S.T. (61) iz Ohrida, prenosi N1.

“U udesu je teško povrijeđena putnica iz “golfa” O.I. (70) iz Crne Gore, a tjelesne povrede su dobili trojica vozača i još dva putnika iz mercedesa”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je uviđaj te saobraćajne nesreće obavila ekipa Sektora unutrašnjih poslova Ohrid.

