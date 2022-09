Podgorica, (MINA) – Crna Gora stoji rame uz rame sa saveznicima u odbrani ljudskih prava, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

“Stojimo rame uz rame sa našim saveznicima u odbrani ljudskih prava, jačanju demokratije na globalnom nivou, kao i globalnog međunarodnog poretka”, navodi se u objavi Nikolića na Tviteru/Twitter/.

On je kazao da mu je bilo zadovoljstvo da na marginama IPAC konferencije u Vašingtonu upozna američkog predsjednika Komiteta za vanjske poslove Boba Menendesa, senatora Marka Rubija i kongresmena Majka Galagera.

“Veoma sadržajna razmjena mišljenja i sa predsjednikom Nacionalnog fonda za demokratiju Dejmonom Mekvilsonom. Snažimo partnerstvo”, naveo je Nikolić.

