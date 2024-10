Crna Gora sigurno utočište za izbjeglice

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je sigurno utočište za osobe koje su primorane da napuste svoje domove, poručeno je sa sastanka ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića sa vršiteljkom dužnosti šefice predstavništva UNHCR-a u Crnoj Gori, Stefani Kraus.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), na sastanku je konstatovano da taj resor, u saradnji sa sistemom Ujedinjenih nacija (UN) i UNHCR-om, dugi niz godina daje snažan doprinos stvaranju sigurnog ambijenta za zbrinjavanje i integraciju izbjeglica.

Šaranović je rekao da je Crna Gora decenijama unazad prepoznata kao država širom otvorenih vrata prema izbjeglicama, koje utočište iz ratom zahvaćenih oblasti traže upravo u Crnoj Gori.

“Kako smo devedesetih godina prošlog vijeka zbrinuli na desetine hiljada izbjeglica iz regiona, tako smo otvorili granice i za državljane Ukrajine”, rekao je Šaranović.

On je zahvalio na podršci koju UNHCR pruža institucijama u Crnoj Gori, u prvom redu MUP-u, već pune 32 godine.

“Rezultati koje ostvarujemo plod su, ne samo naših napora, već čvrste dugogodišnje saradnje koju iz godine u godinu osnažujemo novim projektima i aktivnostima”, naglasio je Šaranović.

Kraus je pohvalila napore MUP-a u oblasti politike prema izbjeglicama, ali i tražiocima međunarodne zaštite – azila.

Ona je, kako se navodi, posebno istakla važnost usklađenosti Crne Gore sa spoljnom i bezbjednosnom politikom Evrospke unije (EU) kada je pružanje privremene zaštite osobama iz Ukrajine u pitanju.

“Kancelarija UNHCR-a u Crnoj Gori u MUP-u vidi ključnog partnera kada govorimo o zbrinjavanju i zaštiti izbjeglica, zato vrlo rado pružamo svoju ekspertizu u kreiranju normativnog okvira i sprovođenju aktivnosti na terenu”, istakla je Kraus.

Kako su naveli iz MUP-a, sastanak je bio prilika i da se sagovornici osvrnu na organizaciju zajedničke konferencije povodom obilježavanja deset godina IBelong kampanje i pokretanja Globalne Alijanse za okončanje apatridije koja će biti održana sredinom novembra u Podgorici.

