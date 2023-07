Crna Gora se reafirmisala kao važan akter u jačanju regionalnih odnosa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je iskoristila predsjedavanje Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) da se reafirmiše kao važan akter u jačanju regionalnih odnosa i saradnje, ocijenio je nacionalni koordinator za SEECP Radovan Bogojević.

On je rekao da su tokom crnogorskog predsjedavanja organizovana 33 događaja, u okolnostima izazova bez presedana od osnivanja Procesa – ruske agresije na Ukrajinu, postpandemijskog oporavka i hakerskog napada na informatičku infrastrukturu Vlade, i u uslovima održavanja lokalnih, predsjedničkih i parlamentarnih izbora.

Bogojević je kazao da je uvjeren da će iskustva stečena tokom predsjedavanja SEECP-u kao najvažnijoj regionalnoj inicijativi koja se prostire na dva kontinenta, od Ljubljane do Ankare i od Kišinjeva do Atine, izlazi na pet mora, obuhvatajući 150 miliona stanovnika, poslužiti kao korisna platforma za buduće događaje ovog formata u regionalnoj saradnji i u procesu evropske integracije.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je Bogojević, na prijemu za Radnu grupu povodom uspješnog završetka predsjedavanja Crne Gore SEECP-om, podsjetio da je na Samitu, završnom događaju predsjedavanja, usvojena Podgorička deklaracija SEECP-a, kojom su mapirane prioritetne oblasti i aktivnosti za predstojeći period.

“I od svih učesnica, sa najvišeg političkog nivoa, data podrška i mandat za dalji rad na unapređenju regionalne saradnje administracijama zemalja učesnica i RCC-ju, kao operativnom tijelu SEECP-a”m kazao je Bogojević koji je i v.d. generalnog direktora za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih ooslovca (MVP).

Navodi se da je Bogojević naglasio da je Crna Gora iskoristila predsjedavanje SEECP-u da se reafirmiše kao važan akter u jačanju regionalnih odnosa i saradnje.

“Pri čemu je omogućila da se u duhu dobrosusjedstva, i u otvorenom dijalogu razgovara i o najkompleksnijim regionalnim temama, te da se iskaže spremnost da se odgovori na njih traže kroz širi, regionalni angažman, uz punu svijest o međusobnoj zavisnosti”, istakao je Bogojević.

Ocijenjeno je da je stavljanje evropske integracije u središte predsjedavanja, doprinijeloboljem razumijevanju između učesnica SEECP-a koje su članice Evropske unije i aspiranata za članstvo.

“I svijesti o potrebi da ubrzanje procesa evropske integracije bude najsnažnije podržano iz regiona, kako u dijelu sprovođenja reformi, tako i u dijelu političkog zalaganja i promovisanja evropske perspektive cijelog regiona”, navodi se u saopštenju.

