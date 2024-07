Crna Gora primjer mirnog suživota i sigurnog okruženja

Podgorica, (MINA)- Crna Gora je uzorna zemlja na Balkanu za miran suživot, a njena sposobnost da održi sklad i sigurno okruženje za različite etničke i vjerske grupe je neprocjenjiv primjer, poručeno je na svečanosti povodom Dana državnosti koja je organizovana u Ankari.

Iz Ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da je Ambasada Crne Gore u Turskoj organizovala svečanost povodom Dana državnosti, koja je okupila oko 700 predstavnika turskih državnih organa i institucija, diplomatskog kora, akademske zajednice i lokalnih samouprava, kao i turskih privrednih udruženja i udruženja iseljenika iz Crne Gore.

Ministar kulture i turizma Turske Mehmet Nuri Ersoj rekao je da je Crna Gora uzorna zemlja na Balkanu za miran suživot.

“Njena sposobnost da održi sklad, mir i sigurno okruženje za različite etničke i vjerske grupe je neprocjenjiv primjer”, kazao je Ersoj na svečanosti.

On je dodao da Turska želi da ojača prijateljstvo i saradnju sa Crnom Gorom u svim oblastima i izgradi još snažnije partnerstvo.

Ersoj je naglasio da Turska ima zajedničku istoriju i kulturu sa Crnom Gorom, koja, uz jake veze između dva naroda i uzajamnu podršku u okviru međunarodnih platformi, čini čvrstu osnovu saradnje.

On je, kako je saopšteno, pohvalio uspješno poslovanje turskih kompanija u Crnoj Gori, veliki broj razvojnih projekata, ali i sve veću zainteresovanost crnogorskih studenata za stipendije koje omogućavaju školovanje na turskim univerzitetima.

Ambasador Crne Gore u Turskoj Periša Kastratović rekao je da je dva puta u istoriji Crne Gore 13. jul bio dan koji je oblikovao njen budući politički i društveni razvoj.

On je podsjetio da je na Berlinskom kongresu, 13. jula 1878. godine, Knjaževina Crna Gora postala 27. međunarodno priznata nezavisna država koja je zadržala svoju nezavisnost do Prvog svjetskog rata.

“Druga prekretnica je 13. jul 1941. godine kada je u Crnoj Gori počeo narodni ustanak protiv fašizma, prvi u porobljenoj Evropi”, ukazao je Kastratović.

Kako je dodao, taj ustanak crnogorskog naroda je bio nada i inspiracija drugim državama da se bore protiv fašista.

“Zato povodom 13. jula obilježavamo najslavnije trenutke naše istorije, koji su vrijednost slobode i antifašizma postavili u temelje naše državnosti”, kazao je Kastratović.

On je podsjetio da su Crna Gora Turska dvije prijateljske zemlje koje, pored dinamične bilateralne saradnje, vežu i posebne veze među narodima.

„Veoma smo ponosni na više od 250 hiljada građana Turske koji imaju korijene u Crnoj Gori i predstavljaju važnu sponu između dvije države”, istakao je Kastratović.

U okviru svečanosti je organizovana i izložba fotografija o predjelima Crne Gore iz arhiva Nacionalne turističke organizacije i Turističke organizacije Pljevalja.

Svečanost Ambasade Crne Gore u Ankari povodom Dana državnosti organizovana je uz podršku kompanija iz Crne Gore i Turske, čime je, kako je saopšteno, još jednom potvrđena saradnja poslovnih zajednica i njihov doprinos unaprjeđenju bilateralnih odnosa.

