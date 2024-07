Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne treba da propusti aktuelni geopolitički momenat, koji joj ide u prilog u kontekstu evropske integracije, poručeno je sa sastanka crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića i kancelara Njemačke Olafa Šolca na marginama samita Evropske političke zajednice.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je taj sastanak nastavak intenzivne saradnje i da je Crna Gora zahvalna Njemačkoj na kontinuiranoj podršci njenom evropskom putu.

On je ocijenio da Berlinski proces ima nezamjenjivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom (EU) na putu integracija.

„Sagovornici su se saglasili kako Crna Gora ne treba da propusti aktuelni geopolitički momenat, koji joj ide u prilog u kontekstu evropske integracije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da EU podržava učlanjenje Crne Gore u Uniju, ali se podrazumijeva da crnogorsko rukovodstvo suštinski radi na ubrzanju integracije, kroz unapređenje dobrosusjedske saradnje.

„Njemačka sa pažnjom prati politička dešavanja u Crnoj Gori i snažno se zalaže za očuvanje našeg evropskog puta“, kaže se u saopštenju.

