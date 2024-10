Crna Gora može biti članica EU do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može biti 28. članica Evropske unije (EU) do 2028. godine, ocijenila je ministarka za EU i Ustav u Vladi Austrije, Karoline Etštadler.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), resorna ministarka Maida Gorčević učestvovala je na Evropa Samitu u organizaciji Instituta regiona Evrope u Salzburgu i govorila na panelu “Proširenje EU Geopolitička nužnost“.

Etštadler je kazala da više nije pitanje da li, nego kako Unija i njene članice mogu da pomognu državama kandidatima na putu ka EU.

“Mislimo da Crna Gora može biti 28. članica EU do 2028. godine. Naša je odgovornost da pokažemo da je Unija otvorena za nove kandidate i da izgradimo snažnu i otpornu EU. Mi ćemo vas zastupati sa strane EU”, poručila je Etštadler prije početka panela.

Gorčević je kazala da Crna Gora ima plan koji je usaglašen sa Evropskom komisijom za zatvaranje svih poglavlja do kraja 2026. Godine, kako bi do 2028. postala sljedeća članica EU.

Ona je navela da je Vlada samo za prvih 100 dana rada, iako nije imala dvotrećinsku većinu u parlamentu, uspjela da razgovorima i sa vladajućim partijama i opozicijom obezbijedi da se izglasaju imenovanja u pravosuđu koja su godinama bila ključna kočnica daljeg napretka.

„Prije nekoliko dana usvojili smo kritične zakone za zatvaranje čak četiri poglavlja“, rekla je Gorčević.

Kako je kazala, ovo je prvi put u sedam godina da Crna Gora privremeno zatvara poglavlja.

„Očekuje se da će se to dogoditi na Međuvladinoj konferenciji sa EU do kraja decembra, što će biti treća međuvladina konferencija u ovoj godini, nakon što nijedna nije održana nekoliko godina“, navela je Gorčević.

Ona je dodala da je potrebna odlučna podrška EU i njenih članica politici proširenja, jer je evropska integracija dvosmjeran proces.

Upitana da li se pojavio zamor od pregovaračkog procesa nakon 12 godina, Gorčević je rekla da se zamor morao pojaviti nakon ovoliko godina pregovora Crne Gore sa EU, u kojima je, kako je dodala, bilo i uspona i padova.

Prema njenim riječima, Vlada je prepoznala evropsku integraciju kao jedan od prioriteta.

Gorčević je kazala da su za godinu „pokrenuli Crnu Goru“ i ostvarili veliki napredak.

Proces je, kako je navela, iscrpljujući i stresan za administraciju, posebno za malu državu kao što je Crna Gora, koja ima ograničene kapacitete.

„Ali smo i dalje optimistični, jer za evropski put i vrijednosti nemamo alternativu. Radimo veoma naporno i to smo i pokazali dobivši Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u junu i pripremajući se za zatvaranje poglavlja već ovog decembra“, rekla je Gorčević.

Sagovornici su se, kako je saopšteno iz MEP-a, usaglasili da Zapadni Balkan mora da postane dio EU, jer je već u srcu Evrope.

