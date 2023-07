Crna Gora ima pomiriteljsku i konstruktivnu ulogu u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, promovisanjem dobrosusjedskih odnosa i saradnje, ima pomiriteljsku i konstruktivnu ulogu u regionu, ocijenjeno je u razgovoru premijera Dritana Abazovića sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, Gabrijelom Eskobarom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović se sa Eskobarom susreo na marginama Dubrovnik foruma.

Zajednički je konstatovano da je region suočen sa brojnim izazovima koji bi mogli narušiti stabilnost i ugroziti evropski put Zapadnog Balkana.

„U tom smislu, ocijenjeno je da Crna Gora, promovisanjem dobrosusjedskih odnosa i saradnje, ima pomiriteljsku i konstruktivnu ulogu u regionu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, na tim linijama, naglašena i činjenica da u regionu, isprepletenom bilateralnim sporovima, Crna Gora njeguje dobru saradnju sa svim državama Zapadnog Balkana, bez izuzetka.

„Tokom sastanka bilo je riječi i o evropskoj integraciji zemlje, uz ponovljenu podršku Sjedinjenimh Američkih Država našim nastojanjima da Crna Gora što prije postane dio evropske porodice“, dodaje se u saopštenju Vlade.

