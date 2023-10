Crna Gora i Srbija potpisale dopunu ugovora o izručenju

Podgorica, (MINA) – Ministri pravde Crne Gore i Srbije, Marko Kovač i Maja Popović, potpisali su danas u Podgorici dopunu ugovora o izručenju, kojom je predviđeno da se za još dva krivična djela može dozvoliti izručenje sopstvenih državljana.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva pravde, dopunjen je član 7a ugovora, na način što su za mogućnost izručenja sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije dodata krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i zloupotreba ovlašćenja u privredi.

Iz Ministarstva su podsjetili da je dosadašnja mogućnost izručenja državljana između dvije država podrazumijevala krivična djela organizovanog kriminala, protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, korupcije i pranja novca.

“S tim što su kao krivična djela iz oblasti korupcije propisana zloupotreba službenog položaja, protivzakonit uticaj, primanje i davanje mita i pronevjera, odnosno korupcija i javnom sektoru“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se dopunom ugovora dodaju dva najznačajnija krivična djela iz oblasti korupcije u privatnom sektoru, za koja je, u kvalifikovanim oblicima, u pogledu krivičnog gonjenja u Crnoj Gori propisana isključiva nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva.

„Na polju međunarodne pravosudne saradnje, Crna Gora i Srbija imaju najveći i najširi oblik saradnje, koje u tom obimu i kvalitetu nemaju sa drugim državama“, kazali su iz Ministarstva.

Kako su dodali, činjenica da Crna Gora oko 40 odsto saradnje ostvaruje sa Srbijom, i pored određenih otvorenih pitanja, ukazuje na visok stepen saradnje i povjerenja, kao i na bliskost njihovih pravosudnih sistema.

