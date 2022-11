Podgorica, (MINA) – Crna Gora i njeni građani saosjećaju sa turskim narodom, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

On je uputio saučešće predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu i porodicama žrtava koje su stradale u eksploziji koja se dogodila u centru Istanbula.

U eksploziji je poginulo šest osoba, a 53 su povrijeđene.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je užasnut slikama iz Istanbula danas.

“Najoštrije osude tog gnusnog napada”, kazao je Đukanović.

On je poručio da Crna Gora i njeni građani saosjećaju sa turskim narodom.

“U mislima sa našim prijateljima i saveznicima”, naveo je Đukanović.

