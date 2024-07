Crna Gora i Kina da nastave da snaže bilateralne odnose

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Kina treba da nastave da snaže bilateralne odnose i njeguju tradicionalne veze.

To je saopšteno na sastanku predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića i zamjenika ministra međunarodnog odjeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, Čen Žoua.

Mandić je, kako je saopšteno iz Skupštine, istakao da Crna Gora i Kina imaju tradicionalne spone koje vezuju narode dvije države.

„Sagovornici su zaključili da Crna Gora i Kina treba da nastave da snaže svoje bilateralne odnose i njeguju tradicionalne veze“, kaže se u saopštenju.

