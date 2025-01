Crna Gora i Hrvatska spremne za otvoren i aktivan dijalog

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Hrvatska spremne su za otvoren i aktivan dijalog u cilju rješavanja otvorenih pitanja, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

U Zagrebu su danas održane bilateralne konsultacije između Crne Gore i Hrvatske, koje su vodili državni sekretar u crnogorskom MVP Periša Kastratović i državni sekretar u hrvatskom Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Frane Matušić.

Na sastanku je, kako su rekli iz crnogorskog MVP, razgovarano o stanju otvorenih pitanja i razmotrena je dalja dinamika rada i način njihovog rješavanja, kako bi se što prije postigli konkretni rezultati.

„Obje strane izrazile su spremnost za otvoren i aktivan dijalog“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će pomaci u rješavanju otvorenih pitanja doprinijeti ukupnim bilateralnim odnosima i daljoj integraciji Crne Gore u Evropsku uniju, što je u zajedničkom interesu.

Dvije strane su, kako su kazali iz MVP, dogovorile stalni kontakt po ovim pitanjima i utvrdile okvirnu dinamiku sljedećih sastanaka.

