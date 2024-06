Crna Gora i EU da zajedno iskoriste istorijski trenutak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na dobrom putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je ministar za savezne, evropske i međunarodne poslove njemačke savezne pokrajine Hesen, Manfred Pentz i dodao da je došao istorijski trenutak koji Crna Gora i Unija moraju zajedno iskoristiti.

Pentz je, na sastanku sa ministrom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimirom Martinovićem u Podgorici, istakao da će Crna Gora predstavljati obogaćenje za EU.

„Ubijeđen sam da je Crna Gora na dobrom putu ka EU i želimo na tom putu i da pomognemo. Zanima nas turizam i naš je interes da se vratimo trendu kada su njemački turisti bili vodeći gosti u Crnoj Gori“, rekao je Pentz.

On je istakao da, kada je u pitanju Brisel i uloga Njemačke kao članice EU, žele da se korespondencija između dva resora nastavi kako bi najbolji način sagledali kako mogu da pomognu.

Pentza je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, interesovalo sve što je važno za crnogorski turizam i način na koji se Crna Gora, sa svim svojim ljepotama i potencijalima, može što bolje predstaviti njemačkim turistima.

Martinović je informisao Pentza o trenutnom broju turista u Crnoj Gori i naveo da su prema podacima, koje Ministarstvo dobija od Nacionalne turističke organizacije (NTO), njemački turisti na 4. mjestu.

„Predano radimo na tome da se broj turista iz zemlja EU poveća kroz brojne promocije Ministarstva i NTO, a sve u cilju upoznavanja ljepota Crne Gore“, istakao je Martinović.

On je dodao da je cilj Vlade nedvosmislen i da je apsolutno okrenuta EU, kao i da je pozitivan IBAR jedan od pokazatelja da se trude da u svakoj oblasti ostvare dobre konekcije sa EU.

Martinović je naglasio da je poboljšanje u pogledu administrativnih i finasijskih kapaciteta neophodno kako bi se ovo poglavlje zatvorilo i ispunila mjerila iz Akcionog plana za Poglavlje 27.

On je podsjetio na sve zakone koji su doneseni u posljednjem periodu, kao i na buduće aktivnosti koje Ministarstvo planira da realizuje, a koje su značajne za turizam i ekologiju.

