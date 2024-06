Crna Gora da uči od Bugarske po pitanju EU integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da uči na primjeru Bugarske kada je u pitanju proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), kazao je bugarski predsjednik Rumen Radev na radnom ručku sa predsjednikom crnogorskog parlamenta Andrijom Mandićem.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je Radevu poželio dobrodošlicu u Crnu Goru, ističući da Crna Gora izuzetno cijeni podršku Bugarske kada je u pitanju proces pristupanja EU.

Mandić je dodao da su Crna Gora i Bugarska kroz istoriju prošle mnogo toga zajedno, i da bi na tom temelju trebalo graditi i unapređivati odnose između dvije zemlje.

Radev je istakao da Crnu Goru i Bugarsku spajaju brojne istorijske veze.

„Radev je dodao da Crna Gora može da uči na primjeru Bugarske kada je u pitanju proces pristupanja EU, te da i u budućnosti može računati na njihovu podršku“, navodi se u saopštenju.

Iz Skuštine su kazali da su Madnić i Radev razgovarali o valorizaciji Luke Bar, rekonstrukciji pruge Beograd-Bar, planiranoj izgradnji jadransko-jonskog autoputa i koridora 8, kao i razvoju elektro-energetskog sektora.

Ručku su prisustvovali i potpredsjednica Skupštine Zdenka Popović i poslanici koji su članovi Grupe prijateljstva parlamenta Crne Gore i Bugarske, Zoja Bojanić Lalović, Bojana Pićan i Oskar Huter.

