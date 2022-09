Članstvo u EU važno za regionalnu bezbjednost i stabilnost

Podgorica, (MINA) – Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji (EU) i države treba da rade na ostvarenju toga važnog cilja koji će doprinijeti bezbjednosti i prosperitetu zemalja regiona u cjelini.

To su ocijenili ministar odbrane u tehničkom mandatu Raško Konjević i njegov kosovski kolega Armend Mehaj.

“Suština i zajednička vizija je da ovaj region treba da bude dio EU“, kazao je Konjević koji boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu.

Konjević je dodao da Vlade dvije države treba da zajednički i snažno rade na tome i podsjetio da je Crna Gora od svih država regiona najviše dostigla u procesu evropskih integracija.

“Izrazio je nadu da će ova posjeta Prištini povratiti ranije izuzetno dobre odnose dvije zemlje”, kaže se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Konjević je rekao da će Crna Gora podržati Kosovo u aspiracijama da postane dio određenih regionalnih inicijativa i da unaprijedi svoj status, čime bi se uspostavila dodatna politička i bezbjednosna saradnja dvije zemlje.

Navodi se da su Konjević i Mehaj potpisali u Prištini Memorandum o razumijevanju i saradnji između dva ministarstva odbrane.

Prema riječima Konjevića, taj dokument otvara mogućnosti dodatne saradnje, zajedničkih aranžmana i razmjene različitih iskustava.

Konjević je rekao da Crna Gora može biti od koristi Kosovu na polju neophodnih reformi, budući da je do članstva u Alijansi dugog već pet godina, prethodno morala proći kroz te procese.

Mehaj je kazao da će potpisani Memorandum proširiti obim saradnje u oblasti odbrane što će, kako je dodao, višestruko uticati na dobrobit, bezbjednost, stabilnost i demokratiju dvije zemlje, ali i regiona.

“Crna Gora, kao naša susjedna država i članica NATO-a, od velikog je značaja u našoj razvojnoj perspektivi”, kazao je Mehaj.

On je, kako se navodi, istakao da čvrsto vjeruje da će uloga crnogosrkih vlasti u realizaciji kosovskih državnih ciljeva i zajedničkih regionalnih interesa biti veoma velika.

Mehaj je podsjetio da Kosovo u Američko-jadranskoj povelji – A5, veoma važnoj odbrambenoj inicijativi, ima status posmatrača, i rekao da se nada da će Crna Gora pružiti podršku da njegova zemlja dobije status članice.

On je rekao da podršku Crne Gore očekuju i u aktivnostima i nastojanjima da Kosovo postane članica u političko-vojnom program NATO-a Partnerstvo za mir, što, kako je dodao, može biti važan korak na putu ka članstvu.

“Mir, bezbjednost i stabilnost regiona su od vitalnog značaja za sadašnjost i budućnost naroda i regiona uopšte, kao i budućih generacija koje će doći poslije nas. Stoga smo odlučni da zajedno radimo na njihovoj zaštiti”, zaključio je Mehaj.

Navodi se da su dvojica ministara tokom sastanka razmijenila mišljenja i o aktuelnim regionalnim pitanjima.

Iz Ministarstva su kazali da će Konjević posjetu Kosovu nastaviti susretom sa potpredsjednicom kosovske vlade i ministarkom vanjskih poslova i dijaspore Donikom Gervalom.

Dodaje se da će Konjević i Gervala razmijeniti mišljenje o unapređenju cjelokupnih odnosa dvije države, kao i o jačanju zajedničkog doprinosa regionalnoj bezbjednosti i sigurnosti.

