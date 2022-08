CGO: Zakonodavna aktivnost Vladi nije bila prioritet

Podgorica, (MINA) – Vladi Crne Gore, u prvih 100 dana rada, zakonodavna aktivnost nije bila prioritet, ocijenili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO), navodeći da je izvršna vlasti od formiranja do kraja proljećnog skupštinskog zasijedanja Skupštini podnijela 14 predloga zakona.

Iz te nevladine organizacije na Tviteru /Twitter/ su naveli da se u četiri slučaja radi samo o potvrđivanju međunarodnih protokola i sporazuma.

Kako su kazali iz CGO, u sedam slučajeva radi se uglavnom o manjim izmjenama i dopunama postojećih zakonskih tekstova, a tri su predloga zakona – Carinski zakon i zakoni o popisu stanovništva i o elektronskom dokumentu.

“Na Carinskom zakonu i zakonima o popisu stanovništva i o elektronskom dokumentu, koji su predloženi, radila je i prethodna Vlada, tako da je 43. gotovo već završne tekstove predala dalje u skupštinsku proceduru”, rekli su iz CGO.

