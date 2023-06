CGO: Programi izbornih lista uglavnom ignorisali civilno društvo

Podgorica, (MINA) – Većina učesnika parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u svojim izbornim programima nije se određivala oko pozicije civilnog društva, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Asistent na projektima u CGO-u Nikola Obradović rekao je da je svega pet izbornih listi u svojim programima imalo dijelove koji se odnose na civilno društvo.

“To se primarno odnosi na političke subjekte koji raspolažu sa manjim brojem mandata ili uopšte nijesu preskočili izborni prag, a i u tim programima procenat koji ovo pitanje zauzima od 0,10 (Pokret za promjene) do 2,6 odsto (Albanski forum), dok su između liste pokreta Preokret (0,3 odsto), “Mi možemo” (0,6 odsto) i Bošnjačka stranka (1,3odsto)”, naveo je Obradović.

On je rekao da CGO ukazuje na trend sve opasnijeg pristupa poličara prema kritički orijentisanom NVO sektoru, koji nerijetko na različite načine upućuju prijetnje nevladinim organizacijama u nedostatku argumenata za kritiku kojoj su izloženi.

“U tom kontekstu, sudeći po izbornim programima, ne čini se da će biti promjena na bolje jer oni koji su trenutno ušli u Skupštinu, osim Albanskog foruma i Bošnjačke stranke, u najmanju, ruku ignorišu NVO sektor”, kazao je Obradović.

On je naveo da je naglašena bila obaveza onih koji u posljednjem periodu imaju svađalački ili prijeteći ton prema NVO sektoru da promijene taj nedemokratski pristup.

Kako je Obradović dodao, CGO ukazuje da izostanak saradnje NVO sektora i donosilaca odluka ograničava mogućnosti društva u adekvatnom suočavanju sa aktuelnim izazovima i dolaženju do konstruktivnih i održivih rješenja.

On je podsjetio da je aprilski CG Puls, koji CGO sprovedi u saradnji sa agencijom Damar, pokazao da su NVO na vrhu ljestvice povjerenja građana, a političke partije na dnu iste ljestvice.

“Kontinuirani pad povjerenja u političke partije je jedan od svojih izraza dobio i u do sad nezabilježeno niskoj izlaznosti na nedavno održanim izborima, a vjerujemo da ni donosiocima odluka, koji žele da se prepoznaju kao demokratski, ništa dobro ne donosi nedemokratski odnos prema NVO sektoru”, smatra Obradović.

