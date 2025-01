CGO: Partije vlasti da poštuju demokratske principe

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je partije vlasti da se uzdrže od daljih napada na one koji mirnim okupljanjima žele da indukuju pozitivne promjene, a najviše državne funkcionere da stanu u zaštitu demokratskih principa i podrže pravo na protestovanje.

Kako je saopšteno iz CGO-a, ta nevladina organizacija (NVO) pruža snažnu podršku studentima i studentkinjama iz neformalne grupe “Kamo sjutra”, koja je otvorila važna društvena pitanja.

“Postavljajući u središte pažnje odgovornost institucija i njenih čelnika za zaštitu građana i građanki i njihovih osnovnih prava – prava na istinu i pravdu”, dodaje se u saopštenju.

Iz CGO-a su rekli da ih raduje što su studenti i studentkinje pokazali inicijativu da utiču na adresiranje problema koje opterećuju društvo, a čemu je, kako su kazali, impuls dala, nažalost, i tragedija na Cetinju.

“Dodatno, studentski zahtjevi ukazuju da su svjesni dubine i širine problema u kojima živimo, pa traže i valjan sistemski odgovor, što podržavamo”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da CGO i kroz svoje programe podstiče aktivizam mladih i razvoj kritičkog mišljenja.

“U tom kontekstu, cijenimo podsticajnim što su studenti i studentkinje svojim dosadašnjim djelovanjem kroz neformalnu grupu “Kamo sjutra” pokazali visok nivo građanske svijesti i hrabrosti da istupe, a što je djelovalo motivišuće za brojne građane i građanke da ih direktno na protestu podrže”, kaže se u saopštenju.

U CGO-u vjeruju da zalaganje studenata nije prijetnja demokratskom društvu, već inspiracija i poziv na odgovorno djelovanje svih za opšte dobro.

“Zato, umjesto targetiranja i pokušaja diskreditacije ovih mladih ljudi kroz partijske i njima uslužne kanale, bilo da su to vlastima lojalni mediji ili drugi pojedinci i grupacije koji to čine putem društvenih mreža, treba prepoznati njihovu borbu kao izraz zdrave svijesti koja zaslužuje podršku građanske Crne Gore posvećene javnom interesu”, kazali su iz CGO.

Iz te NVO su pozvali partije vlasti da se uzdrže od daljih napada na one koji žele da slobodno izraze kritički stav i da mirnim okupljanjima indukuju promjene za javno dobro.

“Prava prijetnja demokratskom razvoju društva dolazi iz pokušaja gušenja njihovog glasa i slobode mišljenja, a posebno je opasno kada to dolazi od onih koji kontrolišu bezbjednosni aparat”, ističe se u saopštenju.

CGO je pozvao i najviše državne funkcionere da stanu u zaštitu demokratskih principa i podrže pravo na slobodno izražavanje, okupljanje i protestovanje.

“I osude one koji te principe žele pritiscima, prizemnim napadima i opasnim etiketiranjima sa pozicija vlasti gušiti”, kaže se u saopštenju.

Iz CGO-a su pozvali građane da koriste svoja Ustavom i zakonima garantovana prava u zalaganju za ono što cijene da je ispravno i potrebno u demokratskoj konsolidaciji crnogorskog društva.

“Mi znamo gdje ćemo biti 16. januara u 19 sati i 30 minuta – ispred Ministarstva unutrašnja poslova”, naveli su iz CGO-a.

Na taj način će, kako su kazali, pokazati podršku studentima i studentkinjama.

“Kao što smo mnogo puta davali podršku protestima u godinama iza nas, kada se na taj način ukazivalo na objektivne probleme i tražila odgovornost i rješenja, kao što to sada rade iz studentske grupe Kamo sjutra”, dodaje se u saopštenju.

